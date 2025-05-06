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Yozgat'ta Polisin 'Dur' İhtarına Uymayan Motosikletli Sürücü Kaza Yaptı

Yozgat'ta Polisin 'Dur' İhtarına Uymayan Motosikletli Sürücü Kaza Yaptı
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Yozgat'ta polisin dur ihtarına uymayan motosikletli bir sürücü kaza yaptı. Olayda sürücü hastaneye kaldırıldı ancak hayati tehlikesi bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Polisin 'dur' ihtarına uymadı kaza yaptı

YOZGAT - Yozgat'ta polisin ihtarına uymayan motosikletli sürücü kaza yaptı.

Sarıkaya ilçesi Karşıyaka Mahallesinde meydana gelen olayda polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü motosikletiyle kaza yaptı. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yapan M.E.D. önce Sarıkaya Devlet Hastanesi'ne ardından Yozgat Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı bilgisine ulaşıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖZGÜR ARSLAN - Yerel
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