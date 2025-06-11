Yozgat'ta İki Araç Çarpıştı: 3 Yaralı

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Yozgat'ta meydana gelen trafik kazasında iki aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yozgat'ta iki araç çarpıştı: 3 yaralı

YOZGAT - Yozgat iki aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Topçu köyünde H.D. idaresindeki 66 LA 645 plakalı araç ile İ.Ş. idaresindeki 61 BK 98 plakalı araç çarpıştı. Kazada araç sürücüleri ve 61 BK 98 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Ş.Ş. yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla Bozok Üniversitesi Hastanesi ve Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMEL YİĞİT - Yerel
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