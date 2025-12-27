Yozgat'ta Bir Binada Meydana Gelen Patlamada Bir Kişi Yaralandı

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT)- Yozgat'ın Erdoğan Akdağ Mahallesi'nde bir sitenin zemin katındaki konutta meydana gelen patlamada bir genç yaralandı, çıkan dumandan üst katta ikamet eden iki kişi etkilendi. Hastaneye kaldırılan yaralanın ve dumandan etkilenen iki kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Edinilen bilgilere göre, Yozgat Merkez Erdoğan Akdağ Mahallesi'ndeki sitede henüz nedeni belirlenemeyen patlama meydana geldi. Cemal D. (19) isimli gencin ikamet ettiği konutun mutfak kısmında meydana gelen patlama üzerine yapılan ihbar üzerine sağlık, polis, itfaiye, AFAD ve doğalgaz şirketi ekipleri olay mahalline sevk edildi. Patlama soncunda dairede yangın çıktı. İtfaiye ekipleri Cemal D. isimli genci mutfaktan yaralı olarak çıkardı. Çıkan yangında üst katta ikamet eden iki kişi de dumandan etkilendi. Yaralı ve dumandan etkilenen iki kişi Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Patlamanın olduğu dairede büyük oranda hasar meydana geldi.

Yozgat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada patlamanın saat 20.40 sıralarında meydana geldiği belirtilerek, "İlimiz merkez Erdoğan Akdağ Mahallesi'nde bir binada gaz sıkışmasından olabileceği değerlendirilen bir patlama meydana gelmiştir. Olayda bir vatandaşımız yaralanmış, çıkan yangın itfaiye ve emniyet ekiplerimizin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınmıştır. Yaralı vatandaşımız Yozgat Şehir Hastanesi'ne sevk edilmiş olup, olayla ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

Apartman yöneticisi Hasan Uçar, binanın öndeyken patlama sesini duyduğunu belirterek, şu bilgileri verdi:

"Tam o kapının önündeyken bir patlama sesi geldi. Ondan sonra müdahale ettik. İtfaiye aradık. Ambulans aradık. Çocuk da biraz yanık var, durumu iyi. Ondan sonra böyle yangın oldu. Şu an müdahale ettiler. Bir sıkıntı yok. Diğer iki kişi yan bloktaydı. Onlar dumandan etkilendi. Onu da balkondan itfaiye sağ salim aldı. Nasıl olduğunu bilmiyorum. Sadece biz patladığını gördük."