Yozgat'ta DEAŞ Operasyonu: Yabancı Uyruklu Şüpheli Gözaltında
Yozgat Jandarma Komutanlığı, DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda çatışma bölgelerinde örgütün eylemlerine katılan yabancı uyruklu bir şahsı yakaladı. Operasyon anları kameralara yansıdı.
Yozgat'taki DEAŞ operasyonu kameraya yansıdı
YOZGAT - Yozgat Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan DEAŞ operasyonu kameralara yansıdı.
Yozgat'ta Jandarma Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, çatışma bölgelerinde örgütün silahlı eylemlerine katıldığı tespit edilen şüpheli şahsın evinde aramalar yapıldı.
Edinilen bilgiye göre yabancı uyruklu şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın evine yapılan baskın ve arama anları saniye saniye görüntülendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMEL YİĞİT - Yerel