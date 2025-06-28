Yozgat'ta Camiler ve Din Görevlileri Haftası Etkinlikleri Düzenlendi
2025 yılı Camiler ve Din Görevlileri haftası etkinlikleri çerçevesinde Yozgat'ta düzenlenen yarışmalarda etkili hutbe sunumu ve ezan okuma birincileri belirlendi. Yarışmada Yozgat'ı temsil edecek isimler belli oldu.
2025 yılı Camiler ve Din Görevlileri haftası etkinlikleri kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın öncülüğünde düzenlenen Etkili Hutbe Sunumu, Ezanı Güzel Okuma, Ayet ve Hadis Ezberleme yarışmalarının İl birincileri seçimi yapıldı.
Yozgat İl Müftü Vekili Mustafa Balcıoğlu başkanlığında oluşan komisyonla değerlendirme yapıldı. Yozgat Müftülüğü'nü bölge finalinde temsil edecek yarışmacılar belirlendi. Etkili Hutbe Sunumu kategorisinde Çekerek Müftülüğü'nü temsilen İl birincisi Muhammed Gençarslan, ezan okumada Çekerek Müftülüğü'nü temsilen İl birincisi Hafız Eren Arlı oldu.
17 Temmuzda Kayseri'de Ezan okuma bölge yarışması düzenlenecek. Yarışmada Hafız Eren Arlı Yozgat'ı temsilen bulunacak. 24 Temmuzda Kırşehir'de Hutbe okuma bölge yarışmasında Muhammed Gençarlsan Yozgat'ı temsilen katılacak. - YOZGAT