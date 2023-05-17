Yörüklerin yaylalara göçü başladı

Gazipaşa'da geçimini hayvancılıkla sürdüren sürü sahipleri, yaklaşık 5 ay Toroslar'ın zirvesinde konaklayacakları yaylalara göç etmeye başladı.

Gazipaşa'da, havaların iyiden iyiye ısınmaya başladığı şu günlerde, geçimini hayvancılıkla sürdüren sürü sahipleri sürüleriyle birlikte yaylalara göç etmeye başladı. Yörüklerin bu göçü Torosların muazzam doğasında renkli görüntüler oluşturuyor. Sürülerini hem yaz sıcağından korumak, hem de yaylaların zengin bitki örtüsüyle beslemek için başlatılan göçler, haziran ayı başlarına kadar devam ediyor. Küçükbaş hayvanları ile birlikte saatlerce süren zorlu yolculuğu, kimi zaman mola vererek sürdüren sürü sahipleri, yılın yaklaşık 5 ayını yaylalarda geçiriyor.

Yolculuğumuz zor ama eğlenceli

Gazipaşa'nın Çobanlar Mahallesi'nden Bin 600 rakımlı Yunt Yaylası'na küçükbaş hayvanlarıyla yaya olarak göç eden Mustafa Atalay, sürüleriyle birlikte yaklaşık 5 ay yaylada kalacağını dile getirdi. Küçükbaş hayvanlarını yaz sıcaklarından korumak için Toroslar'ın serin yaylalarına göç ettiklerini belirten Atalay, "Yaylalar hem hava şartları hem de bitki örtüsü nedeniyle hayvanlara ve bize büyük kolaylık sağlıyor. Yaz sıcaklarından korunan hayvanlarımız, Toroslar'ın zengin bitki örtüsüyle beslenme fırsatı buluyor. Göç esnasında yaya olarak yaptığımız yolculuğumuz zor ve bir o kadarda eğlenceli oluyor. Her meslekte olduğu gibi hayvancılığın da zorlu yanları var. Her şeye rağmen işimizi yapmaya devam ediyoruz" dedi.

5 ay yaylada kalacaklar

Hayvanlarıyla Göçük Mahallesi'nden Balca Yaylası'na göç eden Yaşar Çağlar ise, "Yayla yolculuğumuz başladı. Koyun ve keçilerden oluşan küçükbaş sürümüzle yollara düştük. 2 gün süren yolculuğun ardından Balca Yaylası'ndaki evimize ulaşacağız. Bir gecemiz yolda geçecek. Hayvanlarımızı yormadan, karınlarını doyurarak yolumuza devam edeceğiz. 4 buçuk 5 ay hayvanlarımızla birlikte yaylada kalacağız. Havaların soğumaya başladığı ekim ayında yeniden sahile göç edeceğiz" dedi. - ANTALYA