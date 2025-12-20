Haberler

Kütahya Yörük Türkmenler Derneği Başkanı Namaz: "Örf ve adetlerimizi kendi imkânlarımızla yaşatıyoruz"

Kütahya Yörük Türkmenler Derneği Başkanı Hasan Hüseyin Namaz, dernek faaliyetlerine ilişkin yeterli destek alamadıklarını belirterek, yıllardır örf ve adetleri yaşatmak için mücadele ettiklerini ifade etti. Huzurevi ziyaretlerine de önem verdiklerini vurguladı.

Kütahya Yörük Türkmenler Derneği Başkanı Hasan Hüseyin Namaz, dernek faaliyetlerine ilişkin yaptığı açıklamada, yıllardır örf ve adetleri yaşatmak için mücadele verdiklerini belirterek, bu konuda yeterli desteği göremediklerini ifade etti.

Başkan Namaz açıklamasında, "Bizler yıllardır örf ve adetlerimizi yaşatma mücadelesi veriyoruz ancak maalesef bize sahip çıkan pek yok. Bizim düsturumuz, Şeyh Edebali'nin 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' sözüdür. Kendilerini rahmetle anıyoruz" dedi.

Huzurevi ziyaretlerine büyük önem verdiklerini vurgulayan Namaz, Kütahya Huzurevi Müdürü Ali Gedik ile yaptıkları görüşmeye değinerek, "Müdürümüze bir program yapmak istediğimizi ilettim. Kendisi de memnuniyetle kabul etti. Bu süreçte Şairler ve Yazarlar Derneği Başkanı İsa hocamıza da konuyu aktardım. Bana düşen görevi yerine getirdim" ifadelerini kullandı.

Çağrıda bulunan Namaz, bazı çevrelerin devlet imkanlarıyla örf ve adetleri yaşattığını iddia ettiğini belirterek, "Bizim yaptığımız faaliyetler tamamen kendi imkanlarımızla oluyor. Cebimizden harcayarak bu kültürü yaşatıyoruz. Örf ve adet böyle olur" şeklinde konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
