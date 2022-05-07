Yörük Şenliği renkli görüntülere sahne oldu

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde gerçekleştirilen 'Yörük Şöleni' renkli görüntülere sahne olurken, şenliğinde ardından yörükler yaylalara çıkmaya başladı.

Afyonkarahisar'da uzun yıllardır yapılan Yörük Şenliği bu yıl Sultandağı ilçesine bağlı Üçkuyu köyünde yapıldı. Etkinliği şehir içi ve şehir dışından yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Sultandağı Kaymakamlığı'nın ev sahipliğinde yapılan şenlikte 'çuval yarışı, en güzel koç' gibi yarışmalarla birlikte çeşitli aktiviteler yapıldı. Eğlencenin tavan yaptığı etkinlikte katılımcılar bol bol oynayarak, şenliğin tadını çıkardı.

Etkinlikle ilgili bilgi veren Sultandağı Kaymakamı Murat Demirbilek, şenlikteki asıl amaçlarının Yörük-Türkmen kültürünü yaşatmak olduğunu ifade etti. Kaymakam Demirbilek, "Bugün çeşitli etkinliklerimiz var, bu kültürü yaşatmak için. At, eşek yarışları da olacak ve konserle şenliğe katılanları eğlendireceğiz" diye konuştu.

Şenliğin yapılacak konserler ile gece geç saatlere kadar devam etmesi bekleniyor. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / Yerel