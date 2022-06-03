Yomra Belediye Başkanı'na Silahlı Saldırı ile İlgili Dava... Tutuklu Sanık Aytekin: "Ben Öldürmek veya Yaralamak İçin Ateş Etmedim. 7 Metreden 5 El... - Haberler

ESRA NUR PERVAN

Trabzon Yomra'nın İYİ Partili Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a, 11 Haziran 2021'de tarihinde yapılan silahlı saldırıyla ilgili davada, tutuklu sanık Halit Aytekin, ifadesini değiştirme talebinde bulundu ve "Ben öldürmek veya yaralamak için ateş etmedim. 7 metreden 5 el ateş ettim. Tolgahan Kılıç bana her ne kadar ayağından vur dese de ben yapmadım" dedi.

Trabzon Yomra'nın İYİ Partili Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a 11 Haziran 2021'de tarihinde yapılan silahlı saldırıyla ilgili yargılama bugün, Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşma ile devam etti.

Tutuklu sanıklar Tolgahan Kılıç, duruşmaya; tutuklu olduğu cezaevinden SEGBİS yoğunluğu gerekçesi ile katılamadı. Tutuklu sanık Halit Aytekin ise duruşmaya, cezaevinden SEGBİS aracılığı ile katıldı.

Savcılık, sunduğu mütalaada, sanıkların her biri hakkında; "tasarlayarak bir kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla, ayrı ayrı 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Halit Aytekin duruşma esnasında ifadesini değiştirme talebinde bulundu. Aytekin, beyanında şunları söyledi:

"Daha önce avukatlar yüzünden yalan, yanlış ifade verdim. Gerçeği yansıtamadım. Beni ailemle tehdit ettiler. Bana alkol ve uyuşturucu verip, benden faydalandılar. Şimdi beni suçluyorlar. Ben zaten başkanı şahsi olarak tanımam. Bunca zaman yanlış ifade verdim. Annemle konuştum. Bana, 'Kimse için kendini yakma, olanı söyle. Devlete sığın. Onlar seni korur' dedi. İlk ifademde doğruları anlattım ama hepsini söyleyemedim. Ben öldürmek veya yaralamak için ateş etmedim 7 metreden 5 el ateş ettim. Tolgahan Kılıç bana her ne kadar ayağından vur dese de ben yapmadım. Tolgahan Kılıç bana olay öncesinde silah verdi olay sonrası da silahı benden aldı. Tahliyemi talep ediyorum ev hapsine de razıyım."

Duruşmada; avukatların beyanlarının ardından mahkeme heyeti sanıkların tutukluluk halinin devam ettirilmesine karar verdi. Duruşma, 8 Haziran'a ertelendi.

ANKA / Yerel