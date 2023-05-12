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Yolcu otobüsünde 3 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi

Yerel Haberler

Yolcu otobüsünde 3 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi Erzincan'da yolcu otobüsünde 3 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Yolcu otobüsünde 3 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi

ERZİNCAN - Erzincan'da yolcu otobüsünde 3 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Erzincan-Erzurum karayolu uygulama noktasında yolcu otobüsünü durdurdu. Ekipler, dedektör köpek "Hera" ile yaptığı aramada, otobüsün tavanında 3 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirdi. Olayla ilgili Ö.C. gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Adem Küçükkaya - Yerel

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