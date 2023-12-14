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Yol ortasında aracı durdurup roman havası oynadılar

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Tekirdağ Kapaklı İlçesinde 3 şahıs yol ortasında aracı durdurup roman havası oynadı. Olay, Kapaklı İnönü Mahallesi'nde Gazi Osman Paşa Caddesi ile Hisar Sokak'ın birleştiği noktada meydana geldi. Cadde üzerinde aracından inen 3 şahıs roman havası ve zeybek oynamaya başladı. Vatandaşın objektifine yansıyan görüntülerde trafik akışını engellediği görülen şahısların alkollü olduğu iddia edildi.

Yol ortasında aracı durdurup roman havası oynadılar

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Kapaklı İlçesinde 3 şahıs yol ortasında aracı durdurup roman havası oynadı.

Olay, Kapaklı İnönü Mahallesi'nde Gazi Osman Paşa Caddesi ile Hisar Sokak'ın birleştiği noktada meydana geldi. Cadde üzerinde aracından inen 3 şahıs roman havası ve zeybek oynamaya başladı. Vatandaşın objektifine yansıyan görüntülerde trafik akışını engellediği görülen şahısların alkollü olduğu iddia edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Tekirdağ Trafik 3. Sayfa Yerel Güncel Haberler

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