Haberler ›› yerel ›› Yol ortasında aracı durdurup roman havası oynadılar

Yol ortasında aracı durdurup roman havası oynadılar

14 Aralık 2023 23:22 Güncelleme: 23:24 Abone Ol

Tekirdağ Kapaklı İlçesinde 3 şahıs yol ortasında aracı durdurup roman havası oynadı. Olay, Kapaklı İnönü Mahallesi'nde Gazi Osman Paşa Caddesi ile Hisar Sokak'ın birleştiği noktada meydana geldi. Cadde üzerinde aracından inen 3 şahıs roman havası ve zeybek oynamaya başladı. Vatandaşın objektifine yansıyan görüntülerde trafik akışını engellediği görülen şahısların alkollü olduğu iddia edildi.