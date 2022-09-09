Yok böyle düğün... Halay çekenler cezalandırıldı, ortaya ise renkli görüntüler çıktı Sivas'ın Gemerek ilçesinde bu sefer damat değil halay çekenler cezalandırıldı, ortaya ise renkli görüntüler çıktı.

Yok böyle düğün... Halay çekenler cezalandırıldı, ortaya ise renkli görüntüler çıktı

SİVAS - Sivas'ın Gemerek ilçesinde bu sefer damat değil halay çekenler cezalandırıldı, ortaya ise renkli görüntüler çıktı.

Sivas'ın Gemerek ilçesi geçtiğimiz günlerde ilginç bir düğüne ev sahipliği yaptı. Alışagelmiş damat eziyeti geleneği dışında Arif Abdullah ve Kübra Çelik çiftinin düğününde yaşatılan gelenek renkli görüntülere sahne oldu. Düğünde halay çekenler halay başı ne yaptıysa aynısını yaptı. Kimi zaman şırnav çektiler kimi zaman ise çoraplarını çıkardılar. Halay başını tekrarlayamayanlar ise kemerle dövüldü. Kemerle dövülenler halayı bırakmak yerine oyuna devam etmesi dikkat çekti. Hal böyle olunca ortaya eğlenceli görüntüler çıktı.

Kelle oyunu oynayıp damada hediye ettiler

Damadın arkadaşı Hacı Göktürk, oynadıkları oyunun Kelle oyunu olduğunu belirterek, "Geçenlerde Arif Abdullah arkadaşımızın düğününe katıldık. Orada bir kele oyunu oynadık. Farklı isimleri de var. Arkadaşlarımızla oynadık, damada hediye ettik" dedi.