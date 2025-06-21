YKS Sınavında Trafik Yoğunluğu ve Polis Ekiplerinin Yardımı

YKS Sınavında Trafik Yoğunluğu ve Polis Ekiplerinin Yardımı
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Nevşehir'de YKS sınavına girmek isteyen öğrencilerin yaşadığı trafik yoğunluğu nedeniyle polis ekipleri devreye girdi. Yanlış okula gelen bir öğrenci yunus ekipleri tarafından doğru okula götürüldü ancak 1 dakika geç kalması sebebiyle sınava alınmadı.

Nevşehir'de bu gün gerçekleştirilen YKS sınavına girecek öğrencilerin imdadına polis ekipleri yetişti. Sınava gireceği okula yunus ekipleriyle gelen bir öğrenci de sınava 1 dakika geç kaldığı için alınmadı.

Nevşehir'de üniversite sınavı nedeniyle sabah saatlerinde trafikte yoğunluk yaşandı. Özellikle 2000 Evler Mahallesi Üniversite Kavşağı çevresinde araç trafiği zaman zaman durma noktasına geldi. Yanlış okula gelen bir bayan öğrenci, Yunus ekipleri tarafından sınava gireceği okula götürülürken, trafik yoğunluğu nedeniyle bindiği dolmuştan inen bir başka öğrenci de yunus ekipleri tarafından sınava gireceği okula getirildi. Ancak öğrenci 1 dakika geciktiği için sınava alınmadı.

Trafik akışını sağlamak amacıyla emniyet ekipleri, yoğunluk yaşanan kavşaklara müdahalede bulundu. Sınav sabahında zamanla yarışan öğrenciler için polis ekipleri de seferber oldu. Yanlış okula geldiği anlaşılan bir kadın aday, Yunus ekipleri tarafından hızla sınava gireceği doğru okula ulaştırıldı. Öte yandan, trafik yoğunluğu nedeniyle dolmuştan inmek zorunda kalan bir başka öğrenci de Yunus timlerinin motosikletine bindirilerek sınav yerine götürülmek istendi. Ancak ne yazık ki öğrenci, sınav saatini sadece 1 dakika ile kaçırdı ve sınava alınamadı.

Sınava alınmayan öğrenci Yasin Taşdemir, "Bugün YKS sınavı vardı. Anahtarla salona girmek yasak olduğu için aracımla gelemedim. Bu nedenle otobüs ile geldim. Trafik yoğunluğu nedeniyle otobüsten inmek zorunda kaldım. Yunus polisler beni daha sonra sınava gireceğim okula getirdi. Onların yardımı olmasına rağmen sınava gidemedim. Bir dakika ile geç kaldım" şeklinde konuştu.

Öğrenciyi sınava yetiştirmeye çalışan polis ekibi de "Geldik ama yetiştiremedik" ifadelerini kullandı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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