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Yiyecek Arayan Ayı, Vatandaşın Dikkatini Çekti

Yiyecek Arayan Ayı, Vatandaşın Dikkatini Çekti
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Tokat'ın Reşadiye ilçesi ile Sivas'ın Doğanşar ilçesi arasında görüntülenen ayı, yiyecek arayışında iken bir vatandaşın kornasıyla dikkatini çekti. Kadir Kılıç, ayıyı cep telefonu ile kaydedip doğal yaşamın hareketliliğine tanıklık etti.

Yiyecek arayan ayıyı görünce korna ile dikkatini çekmeye çalıştı

TOKAT - Tokat'ın Reşadiye ilçesi ile Sivas'ın Doğanşar ilçesi arasında bulunan kırsal alanda yiyecek arayışında olan bir ayı vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Havaların ısınmasıyla birlikte doğal yaşam alanlarında hareketlilik artarken, kırsalda gezintiye çıkan Kadir Kılıç, doğada dolaşan ayıyı fark etti. Aracını durduran Kılıç, ayıyı cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. Ayının dikkatini çekmek isteyen Kılıç, otomobilin kornasına da bastı. Bir süre çevrede dolaşan ayı, daha sonra koşarak gözden kayboldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN KIRAS - Yerel
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