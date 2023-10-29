Yıldırım'da Filistin dayanışma gecesi

Yıldırım Belediyesi, İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırıma dikkat çekmek ve mazlumlara destek olmak için dayanışma gecesi düzenledi.

Ahmet Taner Kışlalı Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın yanı sıra Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, AK Parti 22. Dönem Bursa Milletvekili Faruk Anbarcıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Arif Bayrak, AK Parti İlçe Başkanı İrfan Akkaya, İl Başkan Yardımcıları Nurettin Özbağkıran, Ümmühan Fidan ve Şahin Biba, İl Gençlik Kolları Başkanı Ömer Faruk Temiztürk, İl Müftüsü Yavuz Sultan Karabayır, İlçe Müftüsü Ahmet Durmuş, kamu kurumu, dernek ve sivil toplum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Yıldırım Medresesi Cami İmamı Kurra Hafız Uğur Gedik'in Kur'an tilavetiyle başlayan program, Yazar Ramazan Kayan'ın Filistin söyleşisi ile devam etti. Ardından sahne alan Grup Tillo ve Eşref Ziya, Filistin'e destek veren ezgileriyle unutulmaz bir gece yaşattı. Program, İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır tarafından dua okunmasıyla sona erdi.

Programda konuşan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Müslümanların ilk kıblesi olan 'Beyt-i Makdis', Müslümanların yönetmeye başladığı ilk şehir değildi ama yönettiği en hassas şehirdi. Hz. Ömer, Selahattin Eyyübi, Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman bu topraklarda sadece Müslümanların değil, Yahudilerin de Hristiyanların da haklarını koruyarak ve inançlarını yaşamlarını sağlayarak burada barış, huzur asırları tesis etti. 1948 yılında İsrail'in resmen kurulması ile birlikte ise buradaki barış ve huzur asırları yerini zulme, basıklara, hoşgörüsüzlüğe, cinayetlere, kana ve gözyaşına bıraktı. Sadece Müslümanların kutsalları değil, Hristiyanların kutsalları da İsrail'in tehdidi altına girdi. Bunların müsebbibi olan İsrail, insanlık ve Ortadoğu tarihinde kanlı bir parantez olarak kalacak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi 'dünya beşten büyüktür' diyoruz. Filistinli kardeşlerimizin her zaman yanındayız. Ayaklarına Kudüs gücü gelerek meydanı dolduran tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum. 75 yıldır İsrail'in zulmü karşısında sadece ve sadece yüreklerindeki imanın gücüyle haklı mücadelesi ile bizlere örneklik gösteren, inançlarını ve vatanlarını savunurken şehit düşen kardeşlerimize Rabbimden rahmet diliyor ve bu mücadelede yaralanan gazilerimize acil şifalar diliyorum. İnsanlığın ve Müslümanların haysiyetini koruma görevini üstlenen onurlu Filistin halkına şükranlarımı sunuyorum" dedi. - BURSA