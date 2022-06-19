Yıldırım'a çevreci lojistik üs kuruluyor

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz:

"Şehir ekonomisine çok ciddi katkılar sağlayacak. Aynı zamanda bölge insanı içinde ayrı bir istihdam alanı olacak"

"Lojistik merkezi çatısına kuracağımız GES santrali yıllık 15 ile 20 milyon civarında bir enerji tasarrufu sağlayacak

BURSA - Bursa'nın Yıldırım ilçesi Samanlı Mahallesi'ndeki 160 dönümlük alan, dev e ticaret markalarının depolarının bulunacağı lojistik üs haline getiriliyor. Şehir ekonomisine çok ciddi katkılar sağlaması beklenen ve aynı zamanda bölge insanı içinde ayrı bir istihdam alanı olacak olan lojistik merkezinin çatısına kurulacak olan güneş enerji santrali sayesinde her yıl 15-20 milyon liralık enerji tasarrufu sağlanacak. Yıldırım Belediyesi proje çerçevesinde Uludağ'dan gelen Deliçay Deresi'nin ıslahını da gerçekleştirecek.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Samanlı Mahallesi'nde daha önce hastane alanı olarak belirlenen ancak daha sonra bir bölümü Yıldırım Belediyesi'ne devredilen arazi üzerinde yapılması planlanan lojistik merkezi projesini İhlas Haber Ajansı'na anlattı.

Yıldırım Lojistik Merkezi'nin kent ekonomisine ve istihdama katkı sağlayacak önemli projelerden biri olduğunu aktaran Yılmaz, "Samanlı bölgemizde otoban ile eski çevre yoluna yakın bir lokasyonda 2009 yılında planlanmış 160 dönümlük arazide düşündüğümüz bir lojistik üs. Burası 2009 yılında şehir hastanesi olarak planlanmış. Ancak şehir hastanesinin Doğanköy'e yapılmasıyla beraber hastane ölçeği biraz daha küçültülerek plan devam etmekte. Bu bölgenin 160 dönümlük kısmı da kentsel dönüşüme destek vermek amacıyla Yıldırım Belediyesi'ne devredilmiş durumda. "Biz de bu bölgeyi, alanı nasıl değerlendiririz, kente nasıl katkı sağlarız" diye kamuoyu çalışması gerçekleştirdik. Bu bağlamda kentin ihtiyacıyla ilgili araştırmalar yaptık. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'na, Bursa Ticaret Borsası'na danıştık. Gıda sektöründe faaliyet gösteren sektör temsilcileriyle bir araya geldik. Buraya yapacağımız lojistik merkezi Yıldırım'a katma değer sağlayacak. E ticaretin ve ihracatın yaygınlaşmasıyla beraber lojistik üslerin önem kazandığı bir dönemdeyiz. Buranın konumunun elverişli olması cazibesini arttırdı. Bu vesileyle de çevreci çevreyi kirletmeyen atığı olmayan bir ticari mekan olması ayrı bir özelliği. Burada çevreyi kirleten hiç bir unsur olmayacak. Şehir ekonomisine çok ciddi katkılar sağlayacak. Aynı zamanda bölge insanı için de ayrı bir istihdam alanı oluşturmuş olacak. Kent ekonomisine önemli katkı sağlayacak. Osmangazi'de Yıldırım'da faaliyet gösteren tedarik zincirlerinin merkezi burası olacak" dedi.

E ticaretle birlikte mağaza ticaretinin etkisinin ciddi anlamda kırıldığına dikkat çeken Oktay Yılmaz, "Bu tip depolar; gıda depoları önem arz ediyor. Burası da Yıldırım'a katkı sağlayacak önemli projelerden bir tanesi" dedi.

Lojistik merkezinin çatısına güneş enerji santrali kuracaklarını ifade eden Yılmaz, "Kuracağımız bu GES ile birlikte Yıldırım'daki sokakların aydınlatmasını hemşerilerimize hizmet verdiğimiz tüm tesislerimizin elektrik ihtiyacının karşılanmasını da bu güneş enerji santralinden sağlayacağız. Böylelikle yıllık 15 ile 20 milyon civarında bir enerjiden tasarruf etmiş olacağız. Bu projeyle birlikte 2.5 kilometrelik deliçay deresinin ıslahını da gerçekleştirmiş olacağız. Bu dere ıslah çalışmasıyla birlikte tehlikeli atıkların bu bölgede dereye karışmasının önüne geçmiş olacağız ve hastane yapımının önünde büyük bir engel olan ıslah çalışmasını da nihayete erdirmiş olacağız" dedi.

Hastane projesi aynen devam

Lojistik üs yapılmasına rağmen hastane projesinden de kesinlikle vazgeçmediklerini ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Tam tersine aslında hastanenin yapılmasının önündeki bir engeli kaldırmış olacağız. Yaklaşık 2.5 kilometrelik bir hat boyunca Deliçay'ı ıslah etmiş olacağız. Bu ıslah çalışmasıyla beraber tehlikeli atıkların dereye karışmasının önüne geçmiş olacağız aynı zamanda hastanenin yapılmasının önündeki bir engeli de kaldırmış olacağız" diye konuştu.