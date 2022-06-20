Hatay'da yılanların dansı Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaklaşık 2 metre uzunluğundaki iki siyah yılanın dansı cep telefonu kamerasına yansıdı. Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaklaşık 2 metre uzunluğundaki iki siyah yılanın dansı cep telefonu kamerasına yansıdı. Çöğürlü Mahallesi'nde evinin önünde yaklaşık 2 metre uzunluğundaki iki siyah yılanın birbirlerine dolanarak dans ettiğini gören vatandaş, o anları cep telefonu ile kayıt altına aldı. İki yılan uzun süre dans ettikten sonra gözden kayboldu. (Alican Gümüş/İHA) İhlas Haber Ajansı / Yerel Yerel Güncel Haberler

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