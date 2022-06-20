Yılan otomobilin motoruna girdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yılan otomobilin motoruna girdi

İhlas Haber Ajansı - Rukiye Yılmaz - Yerel
 - Güncelleme:

Yılan otomobilin motoruna girdi Yozgat'ın Sorgun ilçesinde bir otomobilin motor kısmına giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak doğaya bırakıldı.

Yılan otomobilin motoruna girdi

YOZGAT - Yozgat'ın Sorgun ilçesinde bir otomobilin motor kısmına giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak doğaya bırakıldı.

Edinilen bilgilere göre Sorgun Yeşilöz Mahallesi Kerkenes Sitesi önünde park halinde duran Kazım Bağcı'ya ait olan otomobilin motor kısmına yılanın girdiğini gören vatandaşlar durumu Sorgun Belediye itfaiye ekiplerine bildirdiler. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucunda yılanı bulunduğu yerden çıkartarak tekrar doğaya bıraktılar. Yılanı otomobilin motor kısmından çıkartmanı anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

İhlas Haber Ajansı / Rukiye Yılmaz - Yerel

Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title