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Yıkım Kararına İtiraz Eden Kadın İntihar Girişiminde Bulundu

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Malatya'da yıkım kararı verilen ağır hasarlı bir binada, intihar girişiminde bulunan kadın polis tarafından kurtarıldı. Olay, kadının teras katında kendini iple bağlayarak intihar girişiminde bulunduğu anlarla gelişti.

Yıkım kararı verilen binada intihar girişiminde bulunan kadını polis kurtardı

MALATYA - Malatya'da 7 katlı ağır hasarlı binanın yıkım kararına ihtiraz eden apartman sakini bir kadın, çıktığı teras katın demir ayaklarına kendini iple bağlayarak intihar girişiminde bulundu. Zaman zaman kendini aşağı sarkıtan kadını polis son anda kurtardı.

Olay, 15.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Fahri Kayahan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 6 Şubat 2023 depremlerinde ikamet ettiği 7 katlı ağır hasarlı binanın yıkım kararına ihtiraz eden apartman sakini bir kadın, çıktığı teras katın demir ayaklarına kendini iple bağlayarak intihar girişiminde bulundu.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ile UMKE ekipleri sevk edilirken bulvar tek yönlü trafiğe kapatıldı. İkna çabalarına olumsuz yanıt veren ve zaman zaman kendini aşağı sarkıtan kadın, daha sonra Asayiş Şube ekiplerince bulunduğu yerden alınarak önce hastaneye ardından da polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN ERYILMAZ - Yerel
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