Yığılca'da hayvan sağlığı çalışmaları sürüyor

Düzce'nin Yığılca ilçesine bağlı Geriş ve Gelenöz köylerinde, Yığılca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimleri tarafından hayvan sağlığını korumaya yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.

Saha çalışmaları kapsamında büyükbaş hayvanlara Şap ve Brucella aşıları uygulanırken, düşen küpelerin yenilenmesi ve buzağı küpeleme işlemleri de yapıldı. Gerçekleştirilen uygulamalarla hayvan hastalıklarının önlenmesi, hayvanların kayıt altına alınması ve sağlıklı üretimin desteklenmesi hedeflendi.

Yetkililer, hayvan sağlığı ve yetiştiriciliğin sürdürülebilirliği açısından aşılama ve kimliklendirme çalışmalarının aralıksız devam edeceğini belirtti. - DÜZCE