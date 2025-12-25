Haberler

Yığılca'da hayvan sağlığı çalışmaları sürüyor

Yığılca'da hayvan sağlığı çalışmaları sürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce'nin Yığılca ilçesinde, büyükbaş hayvanlara Şap ve Brucella aşıları uygulanarak hayvan sağlığının korunmasına yönelik önemli çalışmalar gerçekleştirildi.

Düzce'nin Yığılca ilçesine bağlı Geriş ve Gelenöz köylerinde, Yığılca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimleri tarafından hayvan sağlığını korumaya yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.

Saha çalışmaları kapsamında büyükbaş hayvanlara Şap ve Brucella aşıları uygulanırken, düşen küpelerin yenilenmesi ve buzağı küpeleme işlemleri de yapıldı. Gerçekleştirilen uygulamalarla hayvan hastalıklarının önlenmesi, hayvanların kayıt altına alınması ve sağlıklı üretimin desteklenmesi hedeflendi.

Yetkililer, hayvan sağlığı ve yetiştiriciliğin sürdürülebilirliği açısından aşılama ve kimliklendirme çalışmalarının aralıksız devam edeceğini belirtti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Şam'dan SDG'ye rest: Müzakere edilemez taleplerde ısrar ediyorlar, anlaşma yok

Şam yönetiminden terör örgütüne rest: Anlaşma yok
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İzlediği yapay zeka videosu hayatını kararttı

İzlediği video hayatını kararttı
Adnan Oktar'ın eski villası Rus Oligark'ın restorasyonundan geçti! İşte son hali

Adnan Oktar'ın eski villası restorasyondan geçti! İşte son hali
Kayıt dışı ekonomiyle mücadelede yeni dönem başlıyor

Bakan Şimşek duyurdu! İki kurum birleşti, yeni dönem başlıyor
Fenomen avukatlar için harekete geçiliyor

Öğretmenlerin ardından sıra bir başka meslek grubunda
İzlediği yapay zeka videosu hayatını kararttı

İzlediği video hayatını kararttı
Denetime giden ekipler baharat kovasını açınca şaşkınlığa uğradı: Bozulmasın diye koydum

Denetime giden ekipler baharat kovasını açınca şaşkınlığa uğradı
Kim Jong Un'un aşırı kilo aldığı dikkatlerden kaçmadı

Fotoğrafı gören herkes aynı yorumu yapıyor! İşte Kim'in son hali