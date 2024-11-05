Yeşim Grup'tan İnovatif Atölye Çalışması

Yeşim Grup, Ekim ayında 'Müşterimiz ile Beraber Yürürüz' değerini odağına alarak BenMaker iş birliğiyle Yeşim Akademi'de farklı departmanlardan katılımcıların yer aldığı bir atölye çalışması gerçekleştirdi.

Yeşim Grup, Ekim ayında "Müşterimiz ile Beraber Yürürüz" değerini odağına alarak çalışanlarının profesyonel gelişimine katkı sağlamak hedefiyle Yeşim Akademi'de özel bir atölye çalışması gerçekleştirdi. BenMaker iş birliğiyle farklı departmanlardan 40 katılımcının yer aldığı etkinlikte, çalışanların el becerilerinin geliştirilmesi ve kurum değerlerinin iş süreçlerine aktarılması hedeflendi.

Yeşim Grup'un değerler ve kültür üzerine farkındalık kazandırmaya yönelik düzenlediği etkinlik, Kurumsal İletişim Direktörü Dilek Cesur'un açılış konuşmasıyla başladı. Cesur, Yeşim Grup'un "Müşterimiz ile Beraber Yürürüz" değerinin, kurum için taşıdığı anlamı vurgularken bu değerin günlük iş yaşamında nasıl yaşatılabileceğine dair bilgiler paylaştı. BenMaker Eğitim Koordinatörü Yüksel Çetin'in de yer aldığı atölye öncesi konuşan Eğitmen Ömer Çetin ise BenMaker markasının oluşum hikayesini anlatarak katılımcılara, etkinlik boyunca gerçekleştirecekleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından başlayan atölye çalışmasında katılımcılar, müşteri odaklılık anlayışını derinlemesine keşfetme fırsatı buldu. El becerilerinin geliştirilmesinin yanı sıra çalışanların bireysel gelişimine de katkı sağlayan etkinlik boyunca değerlerimizi yansıtan materyaller tasarım ürünlere dönüştürüldü.

Yeşim Grup, düzenlediği etkinliklerle eğitim ve gelişim alanındaki taahhüdünü pekiştirirken çalışanların profesyonel yetkinliklerini destekleyen faaliyetlerini ilerleyen dönemlerde de sürdürerek müşteri odaklılık kültürünü kurum genelinde güçlendirmeyi hedefliyor. - BURSA