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Iğdır'da Pedallar Sağlık İçin Çevrildi

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Yeşilay Iğdır Şubesi tarafından 'Sağlığın Keyfini Birlikte Sürelim' sloganıyla düzenlenen 13. Geleneksel Bisiklet Turu, Vali Taşolar ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlikte sağlıklı yaşam ve bağımlılıklarla mücadele vurgusu yapıldı.

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) - Yeşilay Iğdır Şubesi tarafından bu yıl "Sağlığın Keyfini Birlikte Sürelim" sloganıyla 13'üncüsü düzenlenen Geleneksel Bisiklet Turu, yurttaşların katılımıyla gerçekleştirildi.

Yeşilay Iğdır Şubesi tarafından bu yıl 13'üncü gerçekleştirilen Geleneksel Bisiklet Turu "Sağlığın Keyfini Birlikte Sürelim" sloganıyla gerçekleştirildi.  Atatürk Caddesi'nde başlayan bisiklet turu, Gençlik Merkezi'nde sona erdi. Etkinliğe Iğdır Valisi Fırat Taşolar başta olmak üzere çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlikte spor ve sağlıklı yaşam kültürünün yaygınlaştırılmasının önemine dikkat çekilerek, bağımlılıklara karşı mücadelenin toplumun tüm kesimlerinin desteğiyle sürdürüleceğini dile getirildi.

Bisiklet turunun sonunda düzenlenen kura çekilişinde katılımcılara bisiklet ve çeşitli hediyeler verildi. Hediyeler, etkinliğe katılan vatandaşlar arasında büyük heyecan oluşturdu.

Kaynak: ANKA
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