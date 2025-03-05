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Yeşilay Haftası Kapsamında Farkındalık Etkinliği Düzenlendi

Yeşilay Haftası Kapsamında Farkındalık Etkinliği Düzenlendi
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Aydın'da Yeşilay Derneği Aydın Şubesi gönüllüleri, sürücülere ve yolculara bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirici broşürler dağıttı. Etkinlikte, 1-7 Mart Yeşilay Haftası nedeniyle farkındalık oluşturulması hedeflendi.

Aydın'da Yeşilay Haftası kapsamında Yeşilay Derneği Aydın Şubesi gönüllüleri tarafından sürücülere ve yolculara broşür dağıtıldı.

Yeşilay Derneği Aydın Şubesi, Aydın İl Jandarma Komutanlığı desteği ile Efeler ilçesi Serçeköy uygulama noktasında farkındalık etkinliği yapıldı. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi öğrencilerinden oluşan gönüllüler ve Yeşilay Derneği Aydın Şubesi Başkanı Sencer Gündüz, uygulama noktasında jandarma tarafından durdurulan araçların sürücülerine ve yolcularına bilgilendirme yapılıp broşür dağıtıldı. Etkinlikte bağımlılıkla mücadelenin önemine dikkat çekti.

Yeşilay Derneği Aydın Şubesi Başkanı Sencer Gündüz, "Yeşilay'ımız 105. yaşında. 1-7 Mart Yeşilay Haftası kapsamında farkındalık oluşturmak istedik. Adnan Menderes Üniversitesi'ndeki gönüllü öğrencilerimizle birlikte uygulama noktasında araç sürücülerini ve yolcuları bilgilendirdik. Bağımlılıkla mücadelede desteklerini istedik. Araç sürücülerine bilgilendirici broşürler ve hediyeler de verdik. Bağımlılıkla mücadele de herkesin desteğini bekliyoruz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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