Yeşil Bünyan'da konut parseli fırsatı

Bünyan Belediyesi'ne ait 36 adet konut parseli, açık teklif usulü ile satışa sunulacak.

İlçeye bağlı Karacaören Mahallesi'nde mülkiyeti Bünyan Belediye Başkanlığı'na ait 36 adet 789 metrekareden başlayan konut parseli, 189 bin 500 TL'den başlayan fiyatlarla 31 Mayıs Çarşamba günü saat 10: 30'da Bünyan Belediyesi Hizmet Binasında açık teklif usulü ile satışa sunulacak.

İhale şartnamesi ve detaylı bilgi için https://bunyan.bel.tr/.../36-adet-tasinmaz-satisi.../ adresi veya 0352 712 10 40'ı numaralı telefondan Mali Hizmetler Müdürlüğü ile iletişime geçilebilecek. - KAYSERİ