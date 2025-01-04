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Yeryüzü Doktorları, Düzce'de Yenivakıf İlkokulu Öğrencileri ile Etkinlik Düzenledi

Yeryüzü Doktorları, Düzce'de Yenivakıf İlkokulu Öğrencileri ile Etkinlik Düzenledi
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Yeryüzü Doktorları Topluluğu, Düzce Gençlik Merkezi gençleriyle birlikte Yenivakıf İlkokulu öğrencileri için çeşitli etkinlikler düzenleyerek keyifli bir gün geçirdi. Etkinlikler sayesinde gençler ve öğrenciler eğlenceli vakit geçirip önemli deneyimler kazandılar.

Yeryüzü Doktorları topluluğu, Düzce Yenivakıf İlkokulu öğrencileriyle etkinlik düzenledi.

Yeryüzü Doktorları Topluluğu, Düzce Gençlik Merkezi gençlerinin de katılımıyla Yenivakıf İlkokulu öğrencileriyle çeşitli etkinlikler düzenleyerek keyifli bir gün geçirdi. Etkinliklerde gençler ve öğrenciler, birlikte eğlenerek önemli deneyimler kazandılar. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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