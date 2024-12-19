Üye Girişi
Haberler
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısı sona erdi
Asgari ücrette son viraj! Masada bu kez rakam konuşuldu
ABD'nin 'Türkiye ile SDG ateşkes için uzlaştı' açıklamasına MSB'den yalanlama
Türkiye ile SDG ateşkes için uzlaştı mı? MSB'den açıklama var
Esad'ın devrilmesi sonrası yapılan seçim anketinde büyük sürprizler var
Esad'ın devrilmesi sonrası yapılan ankette büyük sürprizler var
Askerleri de Esad gibi üniformayı fırlatıp uçakla Rusya'ya kaçmış
Üniformaları fırlatıp ilk uçakla Esad'ın yanına kaçmışlar

Yerli Malı Haftası'nda Yatağan'da Etkinlik Düzenlendi

Yerli Malı Haftası'nda Yatağan'da Etkinlik Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yatağan Müftülüğü, Yerli Malı Haftası kapsamında 7-10 yaş arası Kur'an kursu öğrencileri için özel bir etkinlik düzenleyerek yerli ürün kullanımının önemini vurguladı.

12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanan Yerli Malı Haftası kapsamında, Yatağan Müftülüğü Yeni Mahalle Camii 7-10 Yaş Kur'an Kursu'nda etkinlik düzenledi.

Programa Yatağan İlçe Müftüsü Durmuş Ali Çetmi de katılarak öğrencilere tutumlu olmanın, doğru beslenmenin ve yerli malı kullanmanın önemini anlattı. Müftü Çetmi, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Yerli Malı Haftası, sadece yiyecek ve içecekler değil, sanayi, otomotiv ve diğer sektörlerde de yerli ürün kullanımının önemini hatırlatan bir haftadır. Bu etkinlik, yerli ürün bilincinin gençler arasında yaygınlaşmasına katkı sağlayacaktır. Bu programın gerçekleşmesinde emeği geçen öğreticimiz Hatice Olgun'u, öğrencilerimizi ve ailelerini tebrik ediyorum "

Etkinlikte öğrenciler, Yerli Malı Haftası'nın anlam ve önemini anlatan şiirler okudu. Evlerinden getirdikleri yerli ürünlerden oluşan yiyecekleri arkadaşlarıyla paylaşan öğrenciler, dayanışma ve paylaşım ruhunu pekiştirdi.

Kur'an Kursu Öğreticisi Hatice Olgun, etkinlik sonunda yaptığı konuşmada, çocukların yerli malı bilincine erken yaşta sahip olmalarının önemine değinerek, etkinliğe destek veren tüm velilere teşekkür etti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Dursun Özbek, Ali Koç'un canlı yayın teklifine bakın ne yanıt vermiş
img

Havuz keyfi yaparken ölümle burun buruna geldi
img

Yıldız kalecinin suratı paramparça oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriyelilerin dönüşü en çok bu ilçede hissedildi: 20 bin liralık evler artık 10 bin lira
Suriyelilerin dönüşü sonrası kiraların yarı yarıya düştüğü ilçe
Kara para aklama davasında mahkemede gerginlik
Fenomenlerin duruşmasında sanık uyuyakaldı
Saatler içinde yüzlerce milyon dolar eridi
Saatler içinde yüzlerce milyon dolar eridi
2 firmanın daha vatandaşa domuz eti yedirdiği ortaya çıktı
Köfteci Yusuf'un ardından bir büyük skandal daha
Arda Güler 2 dakika için Katar'a gitti
2 dakika için ülke değiştirdi
Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem, tartışmalı pozisyonu uygulamalı anlattı
Olay hakem yine rahat durmadı

Son Dakika Haberleri

Gelin Evi Neşe Özkan öldü mü? Fenomen Neşe Özkan neden öldü, hastalığı nedir? Neşe Özkan kimdir? Neşe Özkan kaç yaşında, nereli? Akasya Durağı'nın Zeyno'su tesettüre mi girdi? Sitare Akbaş kimdir, kaç yaşında? 20 ARALIK BİM AKTÜEL KATALOĞU! 20 Aralık Cuma BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var? 19 ARALIK BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 19 Aralık Perşembe günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Yusuf Güney, 2025 yılı kehanetleri! Yusuf Güney yeni yıl hakkında ne dedi? KPSS 2024/2 ATAMA KILAVUZU | A Grubu, B Grubu memur ilanları açıklandı mı? KPSS 2024/2 MERKEZİ ATAMA | ÖSYM tercih kılavuzu, KPSS atama başvurusu ne zaman? ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI Gençlerbirliği-Kasımpaşa maçı CANLI HD izle! GENÇLERBİRLİĞİ-KASIMPAŞA maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Nacional - Benfica maçı saat kaçta, hangi kanalda? Nacional - Benfica maçı şifresiz mi? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 19 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.