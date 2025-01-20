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Yerköy'de Define Ararken Yakalandılar

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Yozgat'ın Yerköy ilçesinde define arayan beş kişi, Jandarma İstihbarat ekiplerinin operasyonu sonucu yakalandı. Şüphelilerin evinde yapılan aramada sikke, obje ve dedektör ele geçirildi.

Yerköy'de define ararken yakalandılar

YOZGAT - Yozgat'ın Yerköy ilçesinde Jandarma İstihbarat ekiplerinin yaptığı çalışmalarda define arayanlar yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Yerköy'de define arayan Y.A., B.E., Y.K., E.A. ve Ö.Y. isimli şüpheliler 1 adet pointer, 3 adet alan tarama çubuğu, 1 adet manyometre ile birlikte yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden Ö.Y.'nün ifadesi doğrultusunda Kırşehir Çiçekdağı ilçesindeki ikametinde de 36 adet sikke, 15 adet obje, 1 adet dedektör, 54 adet tabanca fişeği, 3 adet bıçak ele geçirildi.

Y.A., B.E., Y.K., E.A. ve Ö.Y. isimli şüphelilerin hakkındaki adli işlemlerin devam ettiği bilgisine ulaşıldı.

Yerköy'de Define Ararken Yakalandılar
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ORHAN EKİNCİ - Yerel
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