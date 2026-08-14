Haberler

Yenişehir İlçe Jandarma Komutanlığı'na Hasan Alataş Atandı

Yenişehir İlçe Jandarma Komutanlığı'na Hasan Alataş Atandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa Yenişehir İlçe Jandarma Komutanlığı'na, daha önce Muş Varto'da görev yapan Üsteğmen Hasan Alataş atandı. Önceki komutan Üsteğmen Ünal Usta'nın tayininin Ordu'ya çıkması üzerine göreve başlayan Alataş, yeni görevine başladı.

Bursa Yenişehir İlçe Jandarma komutanlığına Üsteğmen Hasan Alataş atandı.

Yenişehir İlçe Jandarma Komutanı olarak görev yapan Üsteğmen Ünal Usta'nın tayininin Ordu iline çıkmasıyla boşalan koltuğa atama yapıldı.

Muş Varto İlçe Jandarma Komutanı olarak görev yapan Üsteğmen Hasan Alataş Yenişehir İlçe Jandarma komutanı olarak atandı. Alataş Yenişehir'deki görevine başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, partisinden istifa etti

İYİ Parti'de deprem! 24 saatte ikinci milletvekili istifası
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP'li vekilin taciz iddiasıyla darbedildiği olayda şok ifade: 'Ben bir p.... atıp çıkacağım' demiş

CHP'li vekilin darbedildiği olayda şok ifade: Ben bir p.... atıp...
Yıllar önce öngörmüş! İşte Baba Vanga'nın 'Zor bir hayat geçirecekler' dediği 3 burç

İşte Baba Vanga'nın "Zor bir hayat geçirecekler" dediği 3 burç
Japonya'da sağanak yağışlar nedeniyle 8 kişi hayatını kaybetti

Aşırı yağışlar sele neden oldu: 8 ölü, 4 yaralı
Görüntüler doğudaki sınır ilimizden! Doyasıya eğlendiler

Görüntüler doğudaki sınır ilinden! Kimseye aldırış etmeden eğlendiler
Detaylar ortaya çıkıyor! Süleymancıların lideri Alihan Kuriş gizli bölmede yakalanmış

Süleymancıların lideri Alihan Kuriş bakın nasıl yakalanmış
Kocasının yaptığı rezilliği ağlayarak anlatıp Sedat Peker'den yardım istedi

Kocasının rezilliğini ağlayarak anlatıp Sedat Peker'den yardım istedi
Tarık Mengüç'ten üzen haber! Gözler patolojiden gelecek sonuçta

Tarık'ın hayranları şokta!