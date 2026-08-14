Yenişehir İlçe Jandarma Komutanlığı'na Hasan Alataş Atandı
Bursa Yenişehir İlçe Jandarma Komutanlığı'na, daha önce Muş Varto'da görev yapan Üsteğmen Hasan Alataş atandı. Önceki komutan Üsteğmen Ünal Usta'nın tayininin Ordu'ya çıkması üzerine göreve başlayan Alataş, yeni görevine başladı.
Bursa Yenişehir İlçe Jandarma komutanlığına Üsteğmen Hasan Alataş atandı.
Yenişehir İlçe Jandarma Komutanı olarak görev yapan Üsteğmen Ünal Usta'nın tayininin Ordu iline çıkmasıyla boşalan koltuğa atama yapıldı.
Muş Varto İlçe Jandarma Komutanı olarak görev yapan Üsteğmen Hasan Alataş Yenişehir İlçe Jandarma komutanı olarak atandı. Alataş Yenişehir'deki görevine başladı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı