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Yenişehir'e yeni baraj yapılacak

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Yenişehir'e yeni baraj yapılacak

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde Selimiye Köyü'ne baraj inşa edilecekYenişehir Selimiye ve çevre köylerde sulama barajı heyecanı yaşanıyor.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde Selimiye Köyü'ne baraj inşa edilecek

Yenişehir Selimiye ve çevre köylerde sulama barajı heyecanı yaşanıyor. Geçen yıl proje çizim işinin ihalesinin yapıldığı sulama barajının önümüzdeki yıl yapım ihalesinin gerçekleştirilmesi planlanıyor.

AK Parti Yenişehir İlçe Başkanı Fikret Hatipoğlu, proje ihalesini alan firma yetkilileriyle bilgi alışverişinde bulunulduğunu belirtti. Başkan Hatipoğlu, "Proje çizim ihalesi yapılan sulama barajının gelecek yıl ise yapım ihalesinin gerçekleştirilmesi planlandı. Sulama barajının, Selimiye Köyü'nün yanı sıra bölgedeki toplam 13 köyün 2 bin 300 hektarlık arazisine su sağlayacak. 52 metre gövde yüksekliğinde inşa edilecek sulama barajında 13 milyon 220 bin metreküp su tutulabilecek" dedi.

Selimiye Köyü'nün Eğrek mevkiine yapılacak sulama barajının tarımsal faaliyetlere önemli ölçüde katkı sağlayacağını belirten Muhtar Mehmet Aydın da "Buğday, arpa ve ayçiçeği gibi ürünler yetiştirilebiliyoruz. Barajın devreye girmesiyle sulu tarım yapabileceğiz" dedi. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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