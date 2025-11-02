Haberler

Yenipazar Kaymakamı Uçar, Jandarma Komutanlığı'nı Ziyaret Etti

Güncelleme:
Yenipazar Kaymakamı Mehmet Salih Uçar, İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret ederek jandarma personeliyle bir araya geldi ve görevlerinde kolaylıklar diledi.

Yenipazar Kaymakamı Mehmet Salih Uçar, İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret ederek görev başındaki personelle bir araya geldi.

Yenipazar Kaymakamı Mehmet Salih Uçar, ilçede huzur ve güvenliğin sağlanmasında önemli görevler üstlenen İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti. Ziyaret sırasında Kaymakam Uçar, görevli personelle sohbet ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Uçar, jandarma personeline görevlerinde kolaylıklar dileyerek, "Güvenlik güçlerimiz milletimizin huzurunun ve devletimizin güvenliğinin en güçlü teminatıdır. İlçemizde huzur ve güven ortamının korunması vatandaşlarımızın günlük yaşamında büyük önem taşıyor" dedi.

Ziyaret, güvenlik personeli ile hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu. - BİLECİK

