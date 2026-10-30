Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Yenipazar Kaymakamı Karataş, çarşı esnafını ziyaret edip taleplerini dinledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yenipazar Kaymakamı Karataş, çarşı esnafını ziyaret edip taleplerini dinledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde Kaymakam Murat Karataş, çarşı esnafını ziyaret ederek talep ve önerilerini dinledi. Karataş, ilçe ekonomisinin bel kemiği olan esnafa bol kazanç dilerken esnaf da ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirtti.

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde Kaymakam Murat Karataş, ilçe esnafıyla bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi, hayırlı işler ve bereketli kazançlar diledi.

Ziyaret kapsamında çarşıda bulunan iş yerlerini ziyaret eden Yenipazar Kaymakamı Murat Karataş, esnafla sohbet ederek talep ve önerilerini dinledi. Karataş, ilçe ekonomisinin bel kemiğini oluşturan esnafın her zaman yanında olduklarını ve esnafın ilçeye kattığı değerin önemli olduğunu belirterek tüm esnafa bol kazanç ve hayırlı işler temennisinde bulundu. Esnafın ilçenin sosyal ve ekonomik hayatındaki önemine dikkat çeken Kaymakam Karataş, birlik ve beraberliğin güçlenmesi adına bu tür ziyaretlere önem verdiklerini vurguladı. Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren esnaf ise Kaymakam Karataş'a teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Galatasaray'a şok! Bu görüntünün bedeli ağır oldu

Galatasaray'a şok! Bu görüntünün bedeli ağır oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'den Pep Guardiola bombası! Saniyesinde yanıt verdi

Fenerbahçe'den Guardiola bombası! Saniyesinde yanıt verdi
Fenerbahçe Messi'ye servet önermiş! Her şey babası yüzünden değişmiş

Fenerbahçe Messi'ye servet önermiş! Her şey babası yüzünden değişmiş
Eşini sevgilisiyle yatakta bastı! Çocuklarının gözü önünde öldürdü

Yasak aşk korkunç sonla bitti! Çocuk detayı isyan ettirdi
İstifa videosunda herkes yüzüne odaklandı! Gerçeği kendisi açıkladı

Avrupa'yı sarsan istifa! Herkes kararı değil bu görüntüyü konuşuyor
Rus saldırısında 15 yaşındaki jimnastikçi hayatını kaybetti

Madalya hayali kurarken füzenin hedefi oldu
Beştepe'deki açılışa damga vuran an! Tüm bakışlar aynı anda o tarafa döndü

Açılışa damga vuran an! Tüm bakışlar aynı anda o tarafa döndü
İngiltere Hazine Bakanı bütçeyi açıkladı, soluğu barda aldı

Hazine bakanı mecliste bütçeyi açıkladı, soluğu barda aldı