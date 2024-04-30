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Yenipazar İlçe Devlet Hastanesi Personeli Ümit Mutlu Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Yenipazar İlçe Devlet Hastanesi personeli Ümit Mutlu'nun vefatı ilçeyi ve tüm sağlık camiasını yasa boğdu. Cenaze törenine Bozdoğan Kaymakamı, İl Sağlık Müdürü ve hastane personelleri katıldı.

Geçirdiği rahatsızlık sonrası hayatını kaybeden Yenipazar İlçe Devlet Hastanesi personeli Ümit Mutlu son yolculuğuna uğurlandı.

Yenipazar İlçe Devlet Hastanesi personeli Ümit Mutlu'nun vefatı çalışma arkadaşları başta olmak üzere ilçeyi ve tüm sağlık camiasını yasa boğdu. Mutlu, Bozdoğan Kaymakamı Yenipazar Kaymakam V. İbrahim Gökçe, İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, hastane personelleri ve sevenlerinin katıldığı cenaze töreni ile Yenipazar Çarşı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, hayatını kaybeden Ümit Mutlu'nun kederli ailesine sabır ve başsağlığı diledi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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