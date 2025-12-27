Haberler

Yenipazar'da içme suyu altyapısı güçlendiriliyor

Güncelleme:
Bilecik'in Yenipazar ilçesinde, Ulucak Köyü'nde içme suyu altyapısının güçlendirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar Kaymakam Mehmet Salih Uçar tarafından yerinde incelendi.

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde içme suyu altyapısı güçlendiriliyor.

Yenipazar Kaymakamı Mehmet Salih Uçar, Ulucak Köyü'nde içme suyu altyapısının güçlendirilmesi amacıyla su deposunda yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Kaymakam Uçar, vatandaşların sağlıklı, kesintisiz ve güvenli içme suyuna erişimini önceleyen projelerin titizlikle sürdürüldüğünü ifade etti.

Yapılan çalışmanın köy halkı için hayırlı olmasını temenni eden Kaymakam Uçar, "Köylerimizin ihtiyaçlarını yakından takip etmeye, yaşam kalitesini artırmaya yönelik hizmetleri kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz" dedi. - BİLECİK

