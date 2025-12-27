Yenipazar'da içme suyu altyapısı güçlendiriliyor

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde içme suyu altyapısı güçlendiriliyor.

Yenipazar Kaymakamı Mehmet Salih Uçar, Ulucak Köyü'nde içme suyu altyapısının güçlendirilmesi amacıyla su deposunda yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Kaymakam Uçar, vatandaşların sağlıklı, kesintisiz ve güvenli içme suyuna erişimini önceleyen projelerin titizlikle sürdürüldüğünü ifade etti.

Yapılan çalışmanın köy halkı için hayırlı olmasını temenni eden Kaymakam Uçar, "Köylerimizin ihtiyaçlarını yakından takip etmeye, yaşam kalitesini artırmaya yönelik hizmetleri kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz" dedi. - BİLECİK