Yenipazar'da akran arabuluculuğu ile uzlaşı kültürü güçleniyor

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde öğrenciler arasında uzlaşı kültürünü geliştirmek amacıyla yürütülen akran arabuluculuğu çalışmaları, farkındalık etkinlikleriyle destekleniyor. Bu kapsamda Yenipazar Merkez Ortaokulu öğrencileri, akran arabuluculuğu konusunu tiyatro oyunu ile canlandırdı.

Yenipazar Merkez Ortaokulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, günlük hayatta karşılaşabilecekleri anlaşmazlıkları sahneye taşıyarak çözüm yollarını tiyatro yoluyla anlattı. Etkinlik, diğer öğrenciler tarafından ilgiyle izlenirken, okul genelinde uzlaşı ve iletişim kültürüne yönelik farkındalık oluşturdu. Etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen Rehber Öğretmen Melahat Baloğlu Çerçi ile görev alan öğrencilere teşekkür edilirken, canlandırmada yer alan öğrencilere arabuluculuk rozetleri düzenlenen törende takdim edildi. - AYDIN

