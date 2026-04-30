Haberler

Yenipazar'da akran arabuluculuğu ile uzlaşı kültürü güçleniyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde öğrenciler arasında uzlaşı kültürünü geliştirmek amacıyla yürütülen akran arabuluculuğu çalışmaları, farkındalık etkinlikleriyle destekleniyor. Bu kapsamda Yenipazar Merkez Ortaokulu öğrencileri, akran arabuluculuğu konusunu tiyatro oyunu ile canlandırdı.

Yenipazar Merkez Ortaokulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, günlük hayatta karşılaşabilecekleri anlaşmazlıkları sahneye taşıyarak çözüm yollarını tiyatro yoluyla anlattı. Etkinlik, diğer öğrenciler tarafından ilgiyle izlenirken, okul genelinde uzlaşı ve iletişim kültürüne yönelik farkındalık oluşturdu. Etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen Rehber Öğretmen Melahat Baloğlu Çerçi ile görev alan öğrencilere teşekkür edilirken, canlandırmada yer alan öğrencilere arabuluculuk rozetleri düzenlenen törende takdim edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

