Yenipazar'da yıl sonu eğitim değerlendirme toplantısı yapıldı

Yenipazar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Yıl Sonu Müdürler Kurulu Toplantısı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serkan Akyol başkanlığında gerçekleştirildi.

Yenipazar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya ilçedeki okul ve kurum müdürleri katıldı. Toplantıda 2025-2026 eğitim öğretim yılının genel değerlendirmesi yapılırken, eğitim-öğretim sürecinde yürütülen çalışmalar ile okul ve kurumların faaliyetleri ele alındı. Yenipazar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İlçe Müdürümüz Serkan Akyol başkanlığında, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda okul ve kurum müdürlerimizin katılımıyla 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Yıl Sonu Müdürler Kurulu Toplantısı gerçekleştirilmiştir" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı