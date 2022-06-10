Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar, Sel Mağdurlarını Ziyaret Etti - Haberler

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Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar, Sel Mağdurlarını Ziyaret Etti

ANKA - Yerel
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Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar, Sel Mağdurlarını Ziyaret Etti

Ankara’da tüm hafta boyu etkili olan sağanak yağış, İvedik Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bazı dükkanlara ve ilçenin farklı bölgelerinde bulunan bazı evlere ciddi zarar verdi. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, İvedik Organize Sanayi esnafını ve Batıkent Ergazi Mahallesi’nde bulunan sel mağduru vatandaşları ziyaret ederek sıkıntılarını dinledi, yaraların bir an evvel sarılacağını ve geçmişten gelen altyapı sorununun kısa sürede çözüleceğini söyledi.

Ankara'da tüm hafta boyu etkili olan sağanak yağış, İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bazı dükkanlara ve ilçenin farklı bölgelerinde bulunan bazı evlere ciddi zarar verdi. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, İvedik Organize Sanayi esnafını ve Batıkent Ergazi Mahallesi'nde bulunan sel mağduru vatandaşları ziyaret ederek sıkıntılarını dinledi, yaraların bir an evvel sarılacağını ve geçmişten gelen altyapı sorununun kısa sürede çözüleceğini söyledi.

Batıkent bölgesinde aşırı yağış sonrasında su baskını yaşayan evleri de ziyaret eden Yaşar, "Sel felaketi sonrasında özellikle bodrum katlarda bulunan daireler hasar almış durumda. Ekiplerimiz, dairelerde kullanılamaz hale gelen eşyaların temini ve tadilat, boya ve badana işlemlerini kısa süre içerisinde gerçekleştirecek. Yaşanan su baskını sonrasında ihtiyacı olan vatandaşımızı yalnız bırakmayacağız" dedi.

"GEÇMİŞTEN GELEN ALTYAPI SORUNU ÇÖZÜLMELİ"

Ekiplerin su baskını yaşanan dükkanlarda hasar tespit çalışması yaptığını kaydeden Başkan Yaşar, "Ekiplerimiz sel baskını sonrasında suyun tahliyesi için gerekli çalışmaları yürüttü. Şimdide hasar tespit ve temizlik çalışması yürütüyoruz. Vatandaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesi için elimizi taşın altına koyuyoruz ve koymaya da devam edeceğiz. Geçmişten gelen altyapı sorunlarının çözümü noktasında ASKİ yetkilileri ile görüşme halindeyiz. Kısa sürede altyapıda tıkanan yerler temizlenip, yetersiz kalan noktalarda altyapı sistemi yenileriyle değiştirilerek, bölgede geniş bir altyapı çalışması yapılacak" diye konuştu.

ANKA / Yerel

Organize Sanayi Bölgesi Fethi Yaşar Ankara Yerel Haberler

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