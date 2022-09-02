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Yenilenen Lozan Kapısı 91. İEF'ye Hazır

Yerel Haberler

Yenilenen Lozan Kapısı 91. İEF'ye Hazır

İzmir Büyükşehir Belediyesi kentin fuarcılık, kültür ve sanat tarihinin en önemli mekanlarından biri olan Kültürpark'ın Lozan kapısını yenileyerek 91.İEF açılışı öncesi hazır hale getirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi kentin fuarcılık, kültür ve sanat tarihinin en önemli mekanlarından biri olan Kültürpark'ın Lozan kapısını yenileyerek 91.İEF açılışı öncesi hazır hale getirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen Kültürpark'ın Lozan Kapısı'nı yeniledi. Zamanla yıpranmış kapı 1938'deki özgün haline göre yeniden yapıldı.

Fen İşleri, Yapı İşleri, Park ve Bahçeler dairesi başkanlıkları ve İZBETON ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında kapının merkezindeki betonarme iki kule korunarak güçlendirildi. Kulenin sağında ve solundaki giriş kapıları yıkılarak yeniden yapıldı. Beton ve kilit parke olan zemin kaplaması yerine mermer döşendi. Bayrak direkleri giriş kapılarının üzerine alındı. Yenileme ve güçlendirme çalışmaları 45 günde tamamlandı.

Terra Madre Anadolu İzmir ile 91. Uluslararası Enternasyonal Fuarı'nın açılışı bugün saat 20.00'de yenilenen Lozan Kapısı'nın fuar tarafında yapılacak

Kaynak: ANKA / Yerel

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültürpark İzmir Yerel Haberler

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