Yenikapı-Hacıosman metrosunda tehlikeli anlar! Yolcular, kapı açıkken seyahat etti - Haberler

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Yenikapı-Hacıosman metrosunda tehlikeli anlar! Yolcular, kapı açıkken seyahat etti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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İstanbul'daki Yenikapı-Hacıosman metrosunda, kapının açık kalması nedeniyle tehlikeli anlar yaşandı. Ekipler kapıya müdahale etti ancak yine de arıza giderilemedi.

Yenikapı- Hacıosman seferini yapan bir metroda iddiaya göre metro, Yenikapı istasyonuna bir kapısı açık halde geldi. Vatandaşlar araca bindi fakat vagonun kapısı kapanmadığı için Vezneciler durağına kadar metronun bir kapısı açık şekilde yolculuk yaptı.

MÜDAHALE EDİLMESİNE RAĞMEN DÜZELMEDİ

Kapı açık halde seyahat eden iki vatandaş, kapının önünde durarak çocukları orta alana doğru yönlendirdi. Ardından yolcuların durumu haber vermesi üzerine görevliler arızalı kapıya müdahalede bulundu ancak kapıdaki arıza giderilemedi. Metro, yolcuların indirilmesinin ardından istasyondan ayrıldı. Yolcuların metroda kapısı açık seyahat ettiği anlar ise cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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