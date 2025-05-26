Yeniceköy'de Geleneksel Yağmur Duası Yapıldı

Yeniceköy'de Geleneksel Yağmur Duası Yapıldı
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Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Yeniceköy'de yaklaşık 2 bin kişi bir araya gelerek geleneksel yağmur duası gerçekleştirdi. Duanın ardından katılımcılara yemek ikram edildi.

Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Yeniceköy'de vatandaşlar geleneksel yağmur duasında bir araya geldi.

Yeniceköy'de gerçekleştirilen yağmur duasına katılan yaklaşık 2 bin kişiye çorba, kavurma, pilav ve tatlı ikram edildi. Köy camiinde öğle namazı sonrası kılınan iki rekat şükür namazının ardından Hisarcık Müftüsü Sebahattin Akyol tarafından yağmur duası yapıldı.

Geleneksel yağmur duasına bu yıl çevre ilçe ve köylerden yoğun katılım olduğunu söyleyen Köy Muhtarı Akın Gürkan, "Yağmur duasında hayırsever köylülerimizin katkılarıyla düğün salonunda misafirlerimize yemek ikramında bulunduk. Daha sonra köy camimizde yağmur duası yapıldı. Duamıza iştirak eden başta köylülerimiz olmak üzere, çevre ilçe ve köylerden gelen vatandaşlardan Allah razı olsun, Allah dualarımızı kabul etsin" dedi - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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