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YENİ Partili Asu Kaya: "Partimizin iktidarında ilk işimiz İstanbul Sözleşmesi’ne geri dönmek olacaktır"

YENİ Partili Asu Kaya: 'Partimizin iktidarında ilk işimiz İstanbul Sözleşmesi’ne geri dönmek olacaktır'
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YENİ Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in de net olarak ifade ettiği gibi: , partimizin iktidarında ilk işimiz İstanbul Sözleşmesi'ne geri dönmek olacaktır" dedi.

(OSMANİYE) - YENİ Parti Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in de net olarak ifade ettiği gibi: Partimizin iktidarında ilk işimiz İstanbul Sözleşmesi'ne geri dönmek olacaktır" dedi.

Asu Kaya, İstanbul Sözleşmesi'nin yürürlüğe girmesinin yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Kadınların yaşam hakkını ve güvenliğini teminat altına alan İstanbul Sözleşmesi, 1 Ağustos 2014'te yürürlüğe girdi. Bu tarihi sözleşme; iktidarın tek bir imzasıyla ve siyasi hesapların arkasına saklanılarak feshedildi. Türkiye'yi sözleşmeden çekilen ilk ve tek ülke yapan bu anlayış; kadınları şiddetle, cezasızlıkla ve korkuyla baş başa bırakmayı seçti.

Ama biz varız, buradayız; Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in de net olarak ifade ettiği gibi: Partimizin iktidarında ilk işimiz İstanbul Sözleşmesi'ne geri dönmek olacaktır. Adında 'İstanbul' taşıyan bu sözleşmeyi doğduğu topraklara, kadınları ise hak ettikleri güvenceye yeniden kavuşturacağız. Biz hazırız, kadınlar kazanacak."

Kaynak: ANKA
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