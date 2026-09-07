YENİ Parti'de Kahramanmaraş'ta 11 İlçe Başkanı Kurucu İl Başkanı Ünal Ateş ile Ortak Hareket Kararı Aldı

Haber: Kurtuluş KARAASLAN

(KAHRAMANMARAŞ) - YENİ Parti'nin Kahramanmaraş'taki 11 ilçe başkanı, yaklaşan kongre sürecinde partinin Kahramanmaraş Kurucu İl Başkanı Ünal Ateş ile birlikte hareket etme kararı aldıklarını açıkladı.

Onikişubat, Dulkadiroğlu, Afşin, Andırın, Çağlayancerit, Ekinözü, Elbistan, Göksun, Nurhak, Pazarcık ve Türkoğlu ilçe başkanları, kongre süreci öncesinde gerçekleştirdikleri toplantının ardından yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, örgüt içindeki dayanışmayı güçlendirmek ve Kahramanmaraş genelinde ortak bir yönetim anlayışı oluşturmak amacıyla istişarelerde bulunulduğu belirtildi. İstişareler sonucunda Ünal Ateş'i destekleme kararı aldıklarını bildiren ilçe başkanları, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Önümüzdeki kongre süreci öncesinde gerçekleştirdiğimiz istişareler neticesinde, Kahramanmaraş'ın 11 ilçe başkanı olarak kentimizde taze bir kan ve güçlü bir ivme yakalamak amacıyla ortak hareket etme kararı aldık. Halkımızın beklentilerine yanıt vermek, örgütümüzü daha diri tutmak ve Kahramanmaraş'ın her noktasında adil, etkin ve çözüm odaklı bir siyaset anlayışını hakim kılmak adına yaklaşan kongrede Sayın Ünal Ateş ile birlikte yol yürüyeceğimizi açıkça beyan ediyoruz."

İlçe başkanları, alınan kararın yalnızca kongre süreciyle sınırlı olmadığını vurgulayarak, Kahramanmaraş'ın geleceği için birlikte çalışmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Kaynak: ANKA