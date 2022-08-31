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Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Kadıoğlu'ndan Vali Ayyıldız'a ziyaret

Yerel Haberler

Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Kadıoğlu'ndan Vali Ayyıldız'a ziyaret

Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu Vali Erol Ayyıldız'ı makamında ziyaret etti.

Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu Vali Erol Ayyıldız'ı makamında ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamada, İzmir Hava Eğitim Komutanı iken, Yüksek Askeri Şura kararı gereği, 30 Ağustos tarihi itibarıyla Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı görevine getirilen Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu Vali Erol Ayyıldız'ı makamında ziyaret ettiği bildirildi.

Vali Ayyıldız, ziyarete ilişkin yaptığı değerlendirmede, Orgeneral Kadıoğlu'nun önemli bir görevi yerine getireceğini belirterek görevinde başarılar diledi.

Havacılığın merkezi olan Eskişehir'in çok güzel bir şehir olduğunu belirten Orgeneral Kadıoğlu ise Vali Ayyıldız'ın kendisi hakkında ilettiği iyi niyet dileklerine teşekkür etti.

Eskişehir'de görev yapmaktan büyük bir mutluluk duyacağını kaydeden Kadıoğlu, bundan önce olduğu gibi bundan sonrada tüm kurum ve kuruluşlarla uyum içerisinde çalışacaklarını ifade etti.

Kaynak: AA / Emrah Yaşar - Yerel

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