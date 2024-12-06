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Yener Çevik Kula Alışveriş Festivali'nde Konser Verdi

Yener Çevik Kula Alışveriş Festivali'nde Konser Verdi
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Manisa'nın Kula ilçesinde düzenlenen Alışveriş Festivali'nde ünlü rap sanatçısı Yener Çevik, yaklaşık 1 saat süren coşkulu bir performans sergileyerek Kula halkına unutulmaz anlar yaşattı.

Manisa'nın Kula ilçesinde yeni Kapalı Pazar Yeri'nin açılışına özel düzenlenen Kula Alışveriş Festivali etkinlikleri kapsamında ünlü rap sanatçısı Yener Çevik sahne aldı. Sahnede yaklaşık 1 saat kalan sanatçı, coşkulu bir performans sergiledi.

Kula Kapalı Pazar Yeri'nin açılışına özel düzenlenen Kula Alışveriş Festivali etkinlikleri kapsamında Yener Çevik sahne aldı. Yaklaşık 1 saat boyunca sahnede kalan Çevik, sevilen şarkılarını seslendirerek Kula halkına unutulmaz anlar yaşattı. Sanatçının performansı, müzikseverlere hem nostaljik hem de hareketli anlar yaşatarak atmosferi daha da canlandırdı. Kapalı Pazar Yeri'nin açılışıyla birlikte düzenlenen etkinlikler, Kula halkını bir araya getirirken, aynı zamanda ilçenin kültürel zenginliklerini ve dayanışma ruhunu da ön plana çıkardı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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