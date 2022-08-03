Yemişen Deresindeki yılanlar paniğe neden oluyor Adıyaman'ın Gölbaşı ilçe merkezinde bulunan yemişen deresinde görülen yılan paniğe neden oldu. Adıyaman'ın Gölbaşı ilçe merkezinde bulunan yemişen deresinde görülen yılan paniğe neden oldu. Gölbaşı ilçe merkezinde bulunan ve havaların ısınmasından dolayı son günlerde sıklıkla görülmeye başlayan Yemişen Deresindeki yılanlar vatandaşlar tarafından korkuta nenden oluyor. Havaların mevsim normalleri üzerinde seyretmesiyle birlikte Yavuz Selim Mahallesi'ndeki Yemişen Deresinde hemen hemen her gün yılan gördüklerini dile getiren vatandaşlar, yılanlardan dolayı dereye ve yakınlarına korkuyla yaklaştıklarını vurguladı. - ADIYAMAN İhlas Haber Ajansı / Yerel Adıyaman Yemişen Yerel Haberler

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