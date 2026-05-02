Yelken yarışları nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

Türkiye Yelken Federasyonu tarafından yapılan yelken yarışları nedeniyle İstanbul Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı.

İstanbul'da özel bir üniversite tarafından yapılan ve Türkiye Yelken Federasyonu'nun (TYF) 2026 yılı faaliyet programı kapsamında "HELLY HANSEN - SPORT WORKS BOSPHORUS RACE" yat yarışları nedeniyle İstanbul Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün internet sitesindeki verilere göre; İstanbul Boğazı'nın 08.40 itibarıyla gemi geçişlerine kapatılırken trafik 18.40'da açılacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı