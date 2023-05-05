Yedisu Kaymakamı Başar, köy sakinleriyle bir araya geldi

Bingöl'ün Yedisu İlçe Kaymakamı Furkan Başar, Ayanoğlu, Eskibalta köyleri ve Döşengi Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek talepleri dinledi.

Yedisu Kaymakamı Furkan Başar, Belediye Başkanı Ömer İsen ve KHGB Müdürü Ömer Bürkük ile birlikte Ayanoğlu, Eskibalta köyleri ve Döşengi Mahallesi'ndeki vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlara teslim edilecek olan deprem konutları, köylerdeki alt yapı ve üst yapı çalışmaları, köy halkının istek ve taleplerini yerinde dinleyen Kaymakam Başar, "Sık sık köyleri ziyaret ederek, sorunları yerinde görme imkanı bulmaya çalışıyoruz. Bu sayede köylerimize hizmetler daha kısa bir süre de ulaştırılmış oluyor. Gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde vatandaşın samimi gülen yüzünü görmenin mutluluğunu yaşamaktayız" dedi.

Kaymakam Başar, köy ziyaretlerine devam edeceğini söyledi. - BİNGÖL