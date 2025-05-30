Yazar Erhan Köçer, Minik Öğrencilere 'Mavi' Kitabını Tanıttı

Yazar Erhan Köçer, Minik Öğrencilere 'Mavi' Kitabını Tanıttı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yazar Erhan Köçer, Celal Akın İlkokulu 1/D sınıfı öğrencileriyle bir araya gelerek 'Mavi' adlı öykü kitabını imzaladı ve suyun önemini anlattı. Minik yüreklerle keyifli anlar yaşayan Köçer, öğrencilere su tasarrufu yapmalarını öğütledi.

'Mavi' adlı öykü kitabının yazarı Erhan Köçer, Celal Akın İlkokulu 1. Sınıf öğrencilerinin davetine duyarsız kalmadı. 1/D sınıfı öğrencileri için kitap imzalayan Yazar Köçer, suyun önemini anlattı.

'Mavi' adlı öykü kitabının yazarı Celal Akın İlkokulu 1/D sınıfı öğrencilerinin ve sınıf öğretmeni Canan Bağır Ulukurt'un konuğu oldu. Minik öğrenciler için 'Mavi' adlı öykü kitabını imzalayan Yazar Erhan Köçer, minik yüreklerle unutulmaz anlar yaşarken, öykü kitabında çocukları mavi yolculuğa çıkararak suyun öneminden bahsetti. Yazar Erhan Köçer'in 1/D sınıfı öğrencileriyle gerçekleştirdiği söyleşi ve kitap imza törenine Celal Akın İlkokulu Müdürü Orhan Çakıcı ile 1/D Sınıf Öğretmeni Canan Bağır Ulukurt da yalnız bırakmadı.

Minik yüreklere suyun önemini anlattı

Minik yüreklere koşan ve onlarla keyifli anlar yaşayan Yazar Erhan Köçer, suyun önemini minik öğrencilere anlatarak, çocuklardan bol bol su tasarruf etmelerini istedi. Yazar Erhan Köçer, "Bizi Celal Akın İlkokulunda konuk eden minik öğrencilerimiz olmak üzere İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız'a, Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Gazioğlu'na, Okul Müdürü Orhan Çakıcı ile 1/D sınıf Öğretmeni Canan Bağır Ulukurt'a teşekkür ediyorum" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İstanbul'da dev operasyon: 4,5 milyar TL'lik sahte döviz ele geçirildi

Jandarmanın el attığı her bavuldan balya balya para çıktı
İtirafçı olan iş insanı Eyüp Subaşı, Ekrem İmamoğlu'nun 'SİSTEM'ini ifşa etti

İtirafçı olan iş insanı İmamoğlu'nun 'SİSTEM'ini ifşa etti
Emeklilerin bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu

Emeklilerin bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
Millet hizmet beklerken belediye başkanı eğlencede!

Millet hizmet beklerken türkücü belediye başkanı eğlencede
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özcan Deniz ve abisi arasında sular durulmuyor! Mahkeme uzaklaştırma kararı verdi

22 yıllık güven yıkıldı! Aile mahkemesi olaya noktayı koydu
Erdoğan'ın Galatasaray'ı kabul ettiği toplantıdaki gizemli ismin kim olduğu ortaya çıktı

Dünkü görüşmedeki gizemli ismin kim olduğu ortaya çıktı
Haribo'dan uyuşturucu çıktı, ürünler toplatıldı

Haribo'dan uyuşturucu çıktı, ürünler toplatıldı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Tarifeli uçakta sürpriz yolcu! Ünlü şarkıcıyı gören bir daha baktı

Tarifeli uçakta sürpriz yolcu! Ünlü şarkıcıyı gören bir daha baktı
Zincir marketten 22 bin liralık ürün çalan iki çocuk kasiyeri tehdit etti

Güpegündüz zincir marketi soyan 2 çocuktan kasiyere korkunç tehdit
Cezaevindeki oğullarını ziyaretten dönen aileye kurşun yağdırdılar: 3 ölü, 3 yaralı

Cezaevi ziyaretinden dönen aileye kanlı pusu! Kurşun yağdırdılar
Metruk binada 3 insana ait kafatası ve kemikler bulundu

Metruk binadaki poşetleri açan hurdacılar hemen telefona sarıldı
Nurgül Yeşilçay'dan çok konuşulacak Cannes yorumu

Nurgül Yeşilçay'dan bomba Cannes yorumu
14 metrelik çıplak kadın heykeli şehri ayağa kaldırdı

14 metrelik çıplak kadın heykeli şehri ayağa kaldırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.