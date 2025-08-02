Yaz Sıcaklarında Tavuklara Dondurma İkramı
Kahramanmaraş'ta bir vatandaş, aşırı sıcaklarda bahçesindeki tavukları serinletmek için onlara Maraş dondurması ikram etti. Tavukların dondurmayı sevdiklerini gösteren görüntüler sosyal medyada ilgiyle karşılandı.
Kahramanmaraş'ta bir vatandaş, kavurucu yaz sıcağında evinin bahçesindeki tavuklarını Maraş dondurmasıyla serinletti.
Onikişubat ilçesi Kozludere Mahallesinde yaşayan Durdu Mehmet Karasakız, artan sıcaklıklar nedeniyle bahçedeki tavukların bunaldığını fark etti. Aldığı Maraş dondurmasını tavuklara ikram eden Karasakız, "Sıcakta nefes alamıyorlardı resmen. Şaka olsun diye verdim ama gerçekten sevdiler, serinlediler. Dondurma yiyen tavuklar gerçekten de dondurmayı seviyorlarmış" dedi.
Tavukların dondurmayı yediği görüntüler ise ilgi gördü. Görüntülerde tavukların dondurmayı büyük iştahla yemesi dikkat çekti. - KAHRAMANMARAŞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel