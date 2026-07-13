Haberler

Yayladağı'nda "Her Gebeye Bir Ebe" uygulamasıyla ev ziyaretleri sürüyor

Yayladağı'nda 'Her Gebeye Bir Ebe' uygulamasıyla ev ziyaretleri sürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 'Her Gebeye Bir Ebe' uygulaması kapsamında uzman ebeler, anne adaylarını evlerinde ziyaret ederek gebelik sürecini takip ediyor, bilgilendirme ve destek sağlıyor.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde "Her Gebeye Bir Ebe" uygulaması kapsamında anne adaylarına yönelik ev ziyaretleri devam ediyor.

Yayladağı İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen uygulama kapsamında uzman ebeler, anne adaylarını evlerinde ziyaret ederek gebelik süreçlerini yakından takip ediyor. Ziyaretlerde anne adaylarının soruları yanıtlanırken, sağlıklı bir gebelik dönemi için gerekli bilgilendirme ve destek hizmeti sunuluyor.

İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, ev ortamında gerçekleştirilen ziyaretlerle anne ve bebek sağlığının korunması, olası risklerin erken dönemde tespit edilmesi ve anne adaylarının bilinçli bir gebelik süreci geçirmesinin amaçlandığını belirterek çalışmaların sürdüğünü bildirdi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gözaltına alınan Haluk Levent'ten ilk açıklama: Asıl bombayı bekleyin

Haluk Levent'ten ilk açıklama: Asıl bombayı bekleyin...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde ara karar! 2 sanığın tutukluluk hali devam edecek

Türkiye'nin konuştuğu davada ara karar! Sanık sinir krizi geçirdi
FIFA'da kriz büyüyor! Kırmızı kart kararında bir skandal iddia daha

FIFA'da kriz büyüyor! Kırmızı kart kararında bir skandal iddia daha
Arda Turan için İngiltere sürprizi! Maçlarını o takımın stadyumunda oynayabilirler

Arda için İngiltere sürprizi
Gram altında kritik eşik! 4 bin TL ihtimali masada

Gram altında kritik eşik! 4 bin TL ihtimali masada
Kızı eşyalarını satışa çıkardı! İşte İlber Ortaylı'nın sahip olduğu ev sayısı

Kızı eşyalarını satıyor! İşte İlber Ortaylı'nın evlerinin sayısı
Kerem Aktürkoğlu transferinde 10 milyon Euro'luk kriz

Kerem'in transferi kriz çıkardı
Fısfıs İsmail'den Haluk Levent çıkışı: Kaç kere yalvardım

Fısfıs İsmail'den Haluk Levent çıkışı: Kaç kere yalvardım