Yayladağı'nda 'Her Gebeye Bir Ebe' uygulamasıyla ev ziyaretleri sürüyor

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde "Her Gebeye Bir Ebe" uygulaması kapsamında anne adaylarına yönelik ev ziyaretleri devam ediyor.

Yayladağı İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen uygulama kapsamında uzman ebeler, anne adaylarını evlerinde ziyaret ederek gebelik süreçlerini yakından takip ediyor. Ziyaretlerde anne adaylarının soruları yanıtlanırken, sağlıklı bir gebelik dönemi için gerekli bilgilendirme ve destek hizmeti sunuluyor.

İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, ev ortamında gerçekleştirilen ziyaretlerle anne ve bebek sağlığının korunması, olası risklerin erken dönemde tespit edilmesi ve anne adaylarının bilinçli bir gebelik süreci geçirmesinin amaçlandığını belirterek çalışmaların sürdüğünü bildirdi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı