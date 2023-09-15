Yaya geçidini protokol üyeleri öğrencilerle birlikte boyadı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yaya önceliğine yönelik gerçekleştirilen 'Önce Yaya ve Yaya Kaldırımı' etkinliği çerçevesinde protokol üyeleri öğrencilerle çizgi çalışması yaptı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yaya önceliğine yönelik gerçekleştirilen 'Önce Yaya ve Yaya Kaldırımı' etkinliği çerçevesinde protokol üyeleri öğrencilerle çizgi çalışması yaptı.

Dinar Kaymakamı Kemal Duru eğitim ve öğretimin başlamasının ardından 'Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu' sloganıyla yaya önceliğine yönelik gerçekleştirilen "Önce Yaya ve Yaya Kaldırımı' çizgi çalışması etkinliğine katıldı. Şehit Muhammet Bayram Anaokulu önündeki yaya geçidinde Kaymakam Duru ve beraberindeki heyet, geleceğin bilinçli yaya ve sürücüleri ile birlikte yaya geçitlerinde trafikte yaya önceliğine dikkat çekti. Kaymakam Duru öğrencilerle birlikte yaya geçidini kırmızı ve beyaz renge boyadı. - AFYONKARAHİSAR